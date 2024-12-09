Семин назвал фаворита РПЛ – это не «Зенит» и «Краснодар»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги первой части сезона РПЛ. Он считает, что наилучшие шансы выиграть чемпионат у «Спартака».

«Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи. На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо. Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре.

Что будет после большого отпуска, сложно сказать. К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И по всей видимости, перестроения будут в «Зените», – сказал Семин.