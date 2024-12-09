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    Семин назвал фаворита РПЛ – это не «Зенит» и «Краснодар»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги первой части сезона РПЛ. Он считает, что наилучшие шансы выиграть чемпионат у «Спартака».

    «Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи. На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо. Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре.

    Что будет после большого отпуска, сложно сказать. К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И по всей видимости, перестроения будут в «Зените», – сказал Семин.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ, имея на счету 37 очков.
    • У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 11:14
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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1733735128
    По версии помойки Спартак середняк, а блекло-голубые гейгемоны. Ё.т.м, как это Шпалыч может так пророчествовать середняку, у которого нет админ ресурса в рфс и карася на подстраховке)))))
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    zigbert
    1733763556
    Перерыв конечно может сказаться. Но все же будем надеяться на лучшее. Спартак все таки нашел свою игру.
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