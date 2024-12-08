Семин высказался о положении «Динамо» в гонке за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Юрий Семин считает, что бело-голубые занимают достойное место перед перерывом в РПЛ и остаются в гонке за чемпионство

«Считаю, у «Динамо» хорошая ситуация. Были проблемы, когда было много травмированных игроков, но основные футболисты встали в строй.

Была проблема и у Тюкавина, который провел период нелучшим образом в бомбардирском плане, но сегодня он забил. И думаю, дальше дело наладится. Место перед перерывом динамовцы достойное занимают. Еще все у команды впереди.

У бело‑голубых есть очень хорошие матчи, это главное. Проводили игры высокого уровня. Думаю, стабильность обретут.

«Динамо» находится в гонке за чемпионство, команда Лички в хорошей ситуации. Наверное, самое важное, как футболисты проведут большой этап отдыха и сборов. Если проведут хорошо, то составят конкуренцию.

На мой взгляд, за чемпионство «Динамо» должно бороться. Думаю, оно ничем не хуже «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». И сейчас «Динамо» с положительными эмоциями уходит на перерыв», – сказал Семин.