Семин высказался о положении «Динамо» в гонке за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Юрий Семин считает, что бело-голубые занимают достойное место перед перерывом в РПЛ и остаются в гонке за чемпионство
«Считаю, у «Динамо» хорошая ситуация. Были проблемы, когда было много травмированных игроков, но основные футболисты встали в строй.
Была проблема и у Тюкавина, который провел период нелучшим образом в бомбардирском плане, но сегодня он забил. И думаю, дальше дело наладится. Место перед перерывом динамовцы достойное занимают. Еще все у команды впереди.
У бело‑голубых есть очень хорошие матчи, это главное. Проводили игры высокого уровня. Думаю, стабильность обретут.
«Динамо» находится в гонке за чемпионство, команда Лички в хорошей ситуации. Наверное, самое важное, как футболисты проведут большой этап отдыха и сборов. Если проведут хорошо, то составят конкуренцию.
На мой взгляд, за чемпионство «Динамо» должно бороться. Думаю, оно ничем не хуже «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». И сейчас «Динамо» с положительными эмоциями уходит на перерыв», – сказал Семин.
- «Динамо» в данный момент находится на 4-й позиции в РПЛ с 35 очками после 18 игр. Бело-голубые отстают от лидирующего «Зенита» на 4 балла.
- В прошлом сезоне «Динамо» лидировало перед последним туром, но в итоге заняло 3-е место.