Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и ЦСКА. Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Кисляк, Пьянич, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!