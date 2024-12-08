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    • Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – ЦСКА: 8 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – ЦСКА: 8 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и ЦСКА. Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

    Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

    ЦСКА: Тороп, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Кисляк, Пьянич, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

    Главный тренер: Марко Николич

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    Источник: «Бомбардир»

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    Интерес
    1733662337
    Видимо,продуют,только Рапы для сего не хватает.А вот спасут ли замены,ибо на их своевременность и эффективность рассчитывать я уже давно перестал.Опять,видимо,через "Прошлое" играть будут...
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    Борис34684
    1733668773
    За сорок пять минут два удара в створ, но один удачно, слабовато для армейцев. Теперь по всей видимости начнётся трусливая игра Николича на удержание. Печально все это.
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