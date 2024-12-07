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    • Гасилин – о голе Дзюбы «Зениту»: «Артем закрыл рты скептикам»

    Гасилин – о голе Дзюбы «Зениту»: «Артем закрыл рты скептикам»

    Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1).

    • Мяч Дзюбы оказался победным.
    • Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.
    • У «Зенита» 2 поражения подряд.

    – Дзюба доказал в матче с «Зенитом», что все еще топ‑футболист?

    – А кто Дзюбу списывал? Я вчера даже говорил, что Дзюба и правило бывших может сработать. Он – человек‑характер. Дзюба – один из лучших игроков в нашем футболе. То, что он может забить с идеальной передачи, конечно мы все понимали. Доказал? Конечно доказал. Забил победный гол на «Газпром Арене» лучшему клубу страны.

    Не надо говорить, что он прибил «Зенит» в этой игре. Это слишком громко. Но закрыл рты. В том числе и мне как эксперту, а также многим другим скептикам. По факту на футбольном поле доказал – забил победный гол. Что еще надо?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 22:46
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1733602875
    Гол чемпиону на его поле в составе Акрона дорогого стоит! Дзюба молодчик!..)
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    Интерес
    1733603442
    Что-то опять просмотрел,наблюдал ли за триумфом Дзюбы малоизвестный болельщик "Зенита" в вип-ложе,в лазоревом шарфике? Должен был поздравить Артемона с успехом,как честный топ-менагер.
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    Plyash
    1733611428
    Я бы сказал несколько иначе - Артём сегодня закрыл рты всему руководству прф Зенита "своим достоинством".Редкий случай,когда Дзюба поступил,как настоящий мужик,даже уже выйдя на поле в Питере,зная,как его там "любят",а он ещё и похоронил лазурно-голубеньких своим голом.Уважуха.
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