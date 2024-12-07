Гасилин – о голе Дзюбы «Зениту»: «Артем закрыл рты скептикам»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1).

Мяч Дзюбы оказался победным.

Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.

У «Зенита» 2 поражения подряд.

– Дзюба доказал в матче с «Зенитом», что все еще топ‑футболист?

– А кто Дзюбу списывал? Я вчера даже говорил, что Дзюба и правило бывших может сработать. Он – человек‑характер. Дзюба – один из лучших игроков в нашем футболе. То, что он может забить с идеальной передачи, конечно мы все понимали. Доказал? Конечно доказал. Забил победный гол на «Газпром Арене» лучшему клубу страны.

Не надо говорить, что он прибил «Зенит» в этой игре. Это слишком громко. Но закрыл рты. В том числе и мне как эксперту, а также многим другим скептикам. По факту на футбольном поле доказал – забил победный гол. Что еще надо?