Станкович выразил сожаление из-за наступления зимней паузы

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) сказал, что его команда могла бы провести еще две игры на таком же уровне.
– Не обидно уходить на паузу, когда игроки набрали такую форму?
– Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам.
Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.
- «Спартак» после 18 матчей занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков.
- Победа над «Пари НН» стала для красно-белых шестой подряд в турнире и четвертой кряду с крупным счетом.