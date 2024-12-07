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    • Станкович выразил сожаление из-за наступления зимней паузы

    Станкович выразил сожаление из-за наступления зимней паузы

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) сказал, что его команда могла бы провести еще две игры на таком же уровне.

    – Не обидно уходить на паузу, когда игроки набрали такую форму?

    – Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам.

    Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.

    • «Спартак» после 18 матчей занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков.
    • Победа над «Пари НН» стала для красно-белых шестой подряд в турнире и четвертой кряду с крупным счетом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 17:26
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    Комментарии (10)
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    DOCTOR PENALTY
    1733581708
    Всем жаль... (((
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    Интерес
    1733581881
    Отдохнёте привычно в Эмиратах,в семизвёздочном отеле,и весной всё тоже будет привычно.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733581914
    Это проблема. Как то будет весной? Будем надеяться на лучшее.
    Ответить
    Plyash
    1733582083
    Работай,дорогой,работай... тогда и будет всё нормально.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733584741
    Деян найди нужную струну. Обосри им 100 летие , хотя с ихними аферами это будет сложно…
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    "supermax"
    1733587730
    Пауза к сожалению
    Ответить
    neim
    1733588951
    Да, не вовремя солнце закатилось ! ))).
    Ответить
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