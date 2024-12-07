Станкович выразил сожаление из-за наступления зимней паузы

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) сказал, что его команда могла бы провести еще две игры на таком же уровне.

– Не обидно уходить на паузу, когда игроки набрали такую форму?

– Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам.

Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.