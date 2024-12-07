«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России по числу разгромных побед подряд

«Спартак» одержал четвертую крупную победу подряд в чемпионате России и повторил рекорд турнира по этому показателю.

В этой серии москвичи разгромили «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

До этого четыре крупные победы подряд одерживали сам «Спартак» в 1993 году, «Зенит» в 2004-2005 годах и «Рубин» в 2009-м.