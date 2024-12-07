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    • «Спартак» повторил рекорд чемпионатов России по числу разгромных побед подряд

    «Спартак» повторил рекорд чемпионатов России по числу разгромных побед подряд

    «Спартак» одержал четвертую крупную победу подряд в чемпионате России и повторил рекорд турнира по этому показателю.

    В этой серии москвичи разгромили «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

    До этого четыре крупные победы подряд одерживали сам «Спартак» в 1993 году, «Зенит» в 2004-2005 годах и «Рубин» в 2009-м.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров.
    • В случаях, когда «Спартак» и «Рубин» одерживали 4 подряд крупные победы в одном сезоне, они становились чемпионами в 1993-м и 2009-м годах.

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    Источник: телеграм-канал Opta Sports

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    07.12.2024 16:26
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    Комментарии (10)
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    oyabun
    1733578216
    Хорошо бы весной серию продолжить.
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    DOCTOR PENALTY
    1733578848
    В новый год идём на позитиве. Только бы не сдуться. Успехов нам в 25-том!!!
    Ответить
    val69
    1733578894
    Это ещë не всë!!! Готовьте свои книги рекордов!!!! Спартак - это сейчас машина! Парням спасибо от всей души!!! Станкович круче всех "гвардиол"..
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1733578918
    Достойное повторение! Удачи вам парни, пора уже вернуть величие!
    Ответить
    Plyash
    1733580516
    Очень жаль,что грядёт идиотский перерыв,придуманный безумными чиновниками от футбола... Спартак,спасибо за Вашу игру,полную энергии,красоты и забитых мячей!!! Мы Вас любим!!!
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    Спартачище
    1733583450
    Продолжим весной
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