Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Пари НН». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Веснер, Ожегович.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

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