Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Пари НН». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Веснер, Ожегович.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
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