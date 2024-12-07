Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Пари НН»: 7 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Пари НН»: 7 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Пари НН». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Веснер, Ожегович.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» против «Пари НН» 1
    Бонгонда забил «Пари НН», несмотря на высокую температуру 13
    Неожиданная реакция Гончаренко на вопрос о судействе в матче со «Спартаком» 13
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1733565788
    Последний матч уходящего года.Надеюсь команда сделает все возможное,чтобы порадовать нас.Ждем красивой игры и хорошего настроения до весенней части сезона
    Ответить
    timon2401
    1733566708
    Удачи и честной игры всем красно-белым!!!
    Ответить
    oyabun
    1733567262
    Состав оптимальный. Осечек быть не должно!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 