Угальде: «Станкович напоминает, что мы в «Спартаке» для завоевания трофеев»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от главного тренера Деяна Станковича.
– Какие отношения сложились у тебя с Деяном Станковичем?
– Главный тренер делает отличную работу, чтобы мы развивались как команда. А ключевое, что исходит от него – это страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев.
Станкович не так много говорит, но когда делает это, ты сразу понимаешь, что перед тобой человек с огромным опытом и большими победами за спиной. И его советы в этом плане очень ценны.
- 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
- Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
- Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (7 декабря).