Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Белоус – о Соболеве в «Зените»: «Как бельмо в глазу»

    Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что нападающий Александр Соболев выпадает из стилистики игры «Зенита», а форвард «Спартака» Манфред Угальде пока не отработал заплаченные за него деньги.

    – Угальде считает, что уже оправдал вложенные в его трансфер деньги.

    – Ему их ещe отрабатывать и отрабатывать. Если продолжит забивать так, как «Локомотиву» и «Краснодару», если «Спартак» возьмeт с ним какой-нибудь титул и когда Угальде продадут миллионов за 30 евро, тогда можно будет сказать, что оправдал.

    – Вроде кто-то из зарубежных клубов рассматривает возможность покупки Угальде уже зимой.

    – Скорее всего, это лишь слухи. Мы знаем, что европейские клубы не очень любят приобретать футболистов посреди сезона. Основные трансферы происходят в летнее окно.

    – Что было бы, если бы Кордоба перешeл в «Спартак»?

    – Некоторые считают, что в таком случае Кордоба вытеснил бы Угальде из состава. Но перед нами есть пример состоявшегося перехода Соболева. «Зенит» купил его за приличные деньги. Сначала Соболев выходил в старте, а теперь он запасной игрок.

    Если и дальше так будет, то его отдадут в аренду куда-нибудь в «Оренбург». На данный момент Соболев выпадает из стилистики питерцев. Ещe есть шанс, что Семак сможет встроить его в игру «Зенита» во время зимних сборов, но пока Соболев в команде, как бельмо в глазу.

    • В этом сезоне 22-летний Угальде забил за «Спартак» 15 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
    • Костариканец был куплен московским клубом у «Твенте» в январе за 13 миллионов евро.
    • 27-летний Соболев провел 15 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал игру Соболева за «Зенит» 15
    Соболев довел свою серию «0+0» в «Зените» до 11 матчей 22
    Петржела объяснил, почему Соболев может не заиграть в «Зените» 2
    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Нуф-Нуф
    1733482377
    Прыщ на жопе.
    Ответить
    Интерес
    1733488486
    Бельмо в глазу,пятое колесо в телеге,"ваше дело-шеШнадцатое" и не в соболя корм.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733490221
    Мало стало Соболя. Надеюсь завтра будет продолжение. Главное чтоб Сирожа его завтра выпустил. В цирк давно не ходил , соскучился…
    Ответить
    шахта Заполярная
    1733493679
    Пора уже забыть, что было такое земноводное, пусть колупается в болоте.
    Ответить
    andr45
    1733498836
    А Артур, за которого заплатили 18 млн.евро или Пердо (10 млн.евро) оправдали свои трансферы?)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 