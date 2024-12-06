Белоус – о Соболеве в «Зените»: «Как бельмо в глазу»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что нападающий Александр Соболев выпадает из стилистики игры «Зенита», а форвард «Спартака» Манфред Угальде пока не отработал заплаченные за него деньги.
– Угальде считает, что уже оправдал вложенные в его трансфер деньги.
– Ему их ещe отрабатывать и отрабатывать. Если продолжит забивать так, как «Локомотиву» и «Краснодару», если «Спартак» возьмeт с ним какой-нибудь титул и когда Угальде продадут миллионов за 30 евро, тогда можно будет сказать, что оправдал.
– Вроде кто-то из зарубежных клубов рассматривает возможность покупки Угальде уже зимой.
– Скорее всего, это лишь слухи. Мы знаем, что европейские клубы не очень любят приобретать футболистов посреди сезона. Основные трансферы происходят в летнее окно.
– Что было бы, если бы Кордоба перешeл в «Спартак»?
– Некоторые считают, что в таком случае Кордоба вытеснил бы Угальде из состава. Но перед нами есть пример состоявшегося перехода Соболева. «Зенит» купил его за приличные деньги. Сначала Соболев выходил в старте, а теперь он запасной игрок.
Если и дальше так будет, то его отдадут в аренду куда-нибудь в «Оренбург». На данный момент Соболев выпадает из стилистики питерцев. Ещe есть шанс, что Семак сможет встроить его в игру «Зенита» во время зимних сборов, но пока Соболев в команде, как бельмо в глазу.
- В этом сезоне 22-летний Угальде забил за «Спартак» 15 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.
- В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
- Костариканец был куплен московским клубом у «Твенте» в январе за 13 миллионов евро.
- 27-летний Соболев провел 15 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
- Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.