Белоус – о Соболеве в «Зените»: «Как бельмо в глазу»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что нападающий Александр Соболев выпадает из стилистики игры «Зенита», а форвард «Спартака» Манфред Угальде пока не отработал заплаченные за него деньги.

– Угальде считает, что уже оправдал вложенные в его трансфер деньги.

– Ему их ещe отрабатывать и отрабатывать. Если продолжит забивать так, как «Локомотиву» и «Краснодару», если «Спартак» возьмeт с ним какой-нибудь титул и когда Угальде продадут миллионов за 30 евро, тогда можно будет сказать, что оправдал.

– Вроде кто-то из зарубежных клубов рассматривает возможность покупки Угальде уже зимой.

– Скорее всего, это лишь слухи. Мы знаем, что европейские клубы не очень любят приобретать футболистов посреди сезона. Основные трансферы происходят в летнее окно.

– Что было бы, если бы Кордоба перешeл в «Спартак»?

– Некоторые считают, что в таком случае Кордоба вытеснил бы Угальде из состава. Но перед нами есть пример состоявшегося перехода Соболева. «Зенит» купил его за приличные деньги. Сначала Соболев выходил в старте, а теперь он запасной игрок.

Если и дальше так будет, то его отдадут в аренду куда-нибудь в «Оренбург». На данный момент Соболев выпадает из стилистики питерцев. Ещe есть шанс, что Семак сможет встроить его в игру «Зенита» во время зимних сборов, но пока Соболев в команде, как бельмо в глазу.