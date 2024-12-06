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    • Месси: «В «Барселоне» были два человека, оказавшие на меня наибольшее влияние»

    Месси: «В «Барселоне» были два человека, оказавшие на меня наибольшее влияние»

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о самых значимых для него людях периода выступлений в «Барселоне».

    – Кто из исторических личностей клуба оказал на вас наибольшее влияние?

    – Думаю, таких двое, кто особенно сильно повлиял на меня, но по разным причинам.

    Пеп, потому что он был моим тренером на протяжении многих лет, и мы добились невероятных успехов вместе, о которых даже не могли мечтать.

    И Роналдиньо, потому что то, как он меня принял, как помогал мне, очень сильно помогло мне в первые время в основной команде.

    Также я много вспоминаю Андреса [Иньесту] и Хави как партнеров по команде, а еще трех, кто сейчас играет со мной в Майами [Бускетса, Альбу и Суареса], которые к тому же являются моими друзьями.

    И, конечно, отдельное упоминание о Тито Виланове, по которому мы все очень скучаем.

    • Месси находился в структуре «Барселоны» в 2000–2021 годах.
    • В составе основной команды испанского клуба аргентинец завоевал 35 трофеев.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    06.12.2024 13:02
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