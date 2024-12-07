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    • Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: SHAR522 победил второй раз подряд!

    Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: SHAR522 победил второй раз подряд!

    Длинный ноябрьский сезон «Конкурса прогнозов» на «Бомбардире» подошел к концу. По традиции подводим итоги.

    В ноябре и начале декабря мы сыграли 31 тур. Лучшей на такой дистанции оказалась следующая пятерка участников.

    1. SHAR522 – 49747 баллов.

    2. Иван Петров 1986 – 46057.

    3. 31SAM – 45988.

    4. Нуф-Нуф – 43920.

    5. whitecoal – 43135.

    И здесь важно отдельно отметить историческое событие: участник SHAR522 победил во втором сезоне подряд! Такого в нашем «Конкурсе» еще не было. Теперь вступаем в новый сезон с особой интригой: будет ли у SHAR522 фантастический требл?

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к декабрьскому сезону. И этот начавшийся сезон точно будет необычным.

    Причина – масштабные изменения, которые мы произвели в формате «Конкурса». Мы его значительно переделали. Ключевое новшество – это возможность проставлять выигрыши с матчей на последующие игры. Статичный стартовый баланс уходит в прошлое. Теперь каждый сам может «раскачивать» баланс за счет успешных ставок.

    Теперь можно ставить не только на исходы, но и на тоталы. Кроме того, скорость «Конкурса» значительно увеличилась. Долгая загрузка – в прошлом.

    Также важно сообщить, что теперь топ-5 игроков по итогам сезона будет получать в качестве приза дополнительные баллы в рейтинг на сайте.

    Поскольку изменения существенны, на первых порах могут замечаться какие-то некорректные моменты. О них вы можете сообщать в комментариях внутри «Конкурса». Надеемся на ваше понимание.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

    Спасибо за внимание.

    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 09:41
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SHAR522
    1733477617
    Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Avenger_93
    1733504361
    Бот-акк смешно
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    insider_retro
    1733504925
    На одной чуйке трудно достичь результата на длинной дистанции... Игроки играли показали приличные результаты... Победителю - отдельные поздравления! Стабильность - признак мастерства...
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    GoLenaStop
    1733507128
    удачи всем в новом проекте!
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    neim
    1733523015
    Ему наверное "купленные" судьи информацию сбрасывали ))).
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