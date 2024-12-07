Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: SHAR522 победил второй раз подряд!

Длинный ноябрьский сезон «Конкурса прогнозов» на «Бомбардире» подошел к концу. По традиции подводим итоги.

В ноябре и начале декабря мы сыграли 31 тур. Лучшей на такой дистанции оказалась следующая пятерка участников.

1. SHAR522 – 49747 баллов.

2. Иван Петров 1986 – 46057.

3. 31SAM – 45988.

4. Нуф-Нуф – 43920.

5. whitecoal – 43135.

И здесь важно отдельно отметить историческое событие: участник SHAR522 победил во втором сезоне подряд! Такого в нашем «Конкурсе» еще не было. Теперь вступаем в новый сезон с особой интригой: будет ли у SHAR522 фантастический требл?

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к декабрьскому сезону. И этот начавшийся сезон точно будет необычным.

Причина – масштабные изменения, которые мы произвели в формате «Конкурса». Мы его значительно переделали. Ключевое новшество – это возможность проставлять выигрыши с матчей на последующие игры. Статичный стартовый баланс уходит в прошлое. Теперь каждый сам может «раскачивать» баланс за счет успешных ставок.

Теперь можно ставить не только на исходы, но и на тоталы. Кроме того, скорость «Конкурса» значительно увеличилась. Долгая загрузка – в прошлом.

Также важно сообщить, что теперь топ-5 игроков по итогам сезона будет получать в качестве приза дополнительные баллы в рейтинг на сайте.

Поскольку изменения существенны, на первых порах могут замечаться какие-то некорректные моменты. О них вы можете сообщать в комментариях внутри «Конкурса». Надеемся на ваше понимание.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

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Спасибо за внимание.