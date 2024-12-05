Черчесов выступил с просьбой к болельщикам сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рад, что команда проводит матчи.

– На каком уровне находится сборная России?

– Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует.

Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры.

Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Константин Бесков: «Все познается в сравнении».

Все матчи России в 2024 году.