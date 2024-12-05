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    Черчесов выступил с просьбой к болельщикам сборной России

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рад, что команда проводит матчи.

    – На каком уровне находится сборная России?

    – Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует.

    Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры.

    Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Константин Бесков: «Все познается в сравнении».

    Все матчи России в 2024 году.

    • Россия – Сербия – 4:0;
    • Беларусь – Россия – 0:4;
    • Вьетнам – Россия – 0:3;
    • Россия – Бруней – 11:0;
    • Россия – Сирия – 4:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 22:18
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1733426625
    Он одну из таких сборных возглавляет,поэтому просит не критиковать
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    alex1951
    1733436095
    Существует - Два Чер -а ...чесов и данцев .... Чем они знаменательны? Один считает себя оху........но Великим Менеджером (2018), А другой ,тоже Чер ,который раскрывает хлебало и в его клюв птички -кушають!
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    Давид59
    1733463135
    Заголовок - про какое-то обращение. К кому-то. Сдаётся мне, что это не о сборной России речь идёт. О Казахстане.
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    Чючкесов
    1733490783
    Попрошайка лысая. Пусть сначала тренировать научится.
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