Черчесов выступил с просьбой к болельщикам сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рад, что команда проводит матчи.
– На каком уровне находится сборная России?
– Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует.
Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры.
Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Константин Бесков: «Все познается в сравнении».
Все матчи России в 2024 году.
- Россия – Сербия – 4:0;
- Беларусь – Россия – 0:4;
- Вьетнам – Россия – 0:3;
- Россия – Бруней – 11:0;
- Россия – Сирия – 4:0.