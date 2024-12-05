Кобелев уверен, что Клаудиньо и Вендел хотят уйти из «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо», экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев ответил на вопрос о возможных трансферах петербургского клуба зимой.

– Стоит ли Семаку пойти на перестановки в составе после поражения от «Крыльев Советов»?

– Мне нет смысла говорить об этом. Есть главный тренер он принимает решение, мы не знаем, кто в каком состоянии находится.

– Как думаете, «Зенит» зимой сделает много трансферов?

– Это будет зависеть от того, сколько людей уйдет. Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то «Зенит» вынужден будет покупать. Если останутся, то вряд ли будут большие закупки. У «Зенита» и так на два состава футболистов.

Надо смотреть, кто уйдет. Кассьерра начал играть меньше. Не приносит пользы, хотя прошлый сезон провел хорошо. Может, его продадут.

– Есть ли у «Зенита» проблемные позиции?

– Когда все в порядке, то проблем нет у «Зенита». Еще есть достаточно длинная скамейка.