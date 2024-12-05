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    • Кобелев уверен, что Клаудиньо и Вендел хотят уйти из «Зенита»

    Кобелев уверен, что Клаудиньо и Вендел хотят уйти из «Зенита»

    Бывший главный тренер «Динамо», экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев ответил на вопрос о возможных трансферах петербургского клуба зимой.

    – Стоит ли Семаку пойти на перестановки в составе после поражения от «Крыльев Советов»?

    – Мне нет смысла говорить об этом. Есть главный тренер он принимает решение, мы не знаем, кто в каком состоянии находится.

    – Как думаете, «Зенит» зимой сделает много трансферов?

    – Это будет зависеть от того, сколько людей уйдет. Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то «Зенит» вынужден будет покупать. Если останутся, то вряд ли будут большие закупки. У «Зенита» и так на два состава футболистов.

    Надо смотреть, кто уйдет. Кассьерра начал играть меньше. Не приносит пользы, хотя прошлый сезон провел хорошо. Может, его продадут.

    – Есть ли у «Зенита» проблемные позиции?

    – Когда все в порядке, то проблем нет у «Зенита». Еще есть достаточно длинная скамейка.

    • 7 декабря «Зенит» сыграет в домашнем матче 18-го тура РПЛ с «Акроном». Начало в 16:30 мск.
    • 27-летний Клаудиньо провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 5 передач.
    • 27-летний Вендел в текущем сезоне принял участие в 18 играх за петербургский клуб, 2 раза поразил ворота соперников и сделал 11 голевых передач.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.12.2024 14:48
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1733399575
    Секрет полинявшего от безделья Полиандрея...
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    Саша Викторыч
    1733402486
    Мдя...Вендел давно уже на лыжах стоит, Клава тоже мыслями в Реале...эта зима все расставит по местам, многие вернутся из аренды...а по чесноку, по чесноку эта хромая походка Зенита очень на руку Спадтаку!
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    subbotaspartak
    1733402698
    Когда играешь в футбол, это должно быть интересно.......
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    Cleaner
    1733413655
    Да ВЕСЬ Зенит это сплошная ПРОБЛЕМНАЯ ПОЗИЦИЯ. Матч с турками это отлично показал...
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    Тинез Розоп
    1733416867
    Так кто же их отвяжет от трубы то?…
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