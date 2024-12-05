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    • «Навык возведен в искусство»: Григорян выделил главное качество Угальде

    «Навык возведен в искусство»: Григорян выделил главное качество Угальде

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    «Он владеет всеми видами открываний. Благодаря манeвренности сам навык открываний возведeн у него в искусство. С его габаритами, плюс он взрывной. В этом году с таким «Спартаком», который мы видим пять‑шесть туров, раскрылись его способности.

    А дальше пресловутая уверенность в своих силах, которая крайне важна во всех видах спорта, особенно в футболе», – сказал Григорян.

    • 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
    • Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (7 декабря).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2024 14:30
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1733409714
    Да уж, Угальде на поле не стесняется. ***""""
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    Ziklop
    1733412404
    симулян тоже хороший, владеет приёмами...
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