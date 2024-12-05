«Навык возведен в искусство»: Григорян выделил главное качество Угальде

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
«Он владеет всеми видами открываний. Благодаря манeвренности сам навык открываний возведeн у него в искусство. С его габаритами, плюс он взрывной. В этом году с таким «Спартаком», который мы видим пять‑шесть туров, раскрылись его способности.
А дальше пресловутая уверенность в своих силах, которая крайне важна во всех видах спорта, особенно в футболе», – сказал Григорян.
- 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
- Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
- Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (7 декабря).