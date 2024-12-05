Черчесов оценил коррупционный скандал в российском футболе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о резонансных словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева. Но не знаю, о чeм оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался.

Не удивлeн этим. Он губернатор – знает, о чeм говорит. Дождeмся, чем это закончится», – заявил Черчесов.