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    • Черчесов оценил коррупционный скандал в российском футболе

    Черчесов оценил коррупционный скандал в российском футболе

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о резонансных словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    • На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

    «Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева. Но не знаю, о чeм оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался.

    Не удивлeн этим. Он губернатор – знает, о чeм говорит. Дождeмся, чем это закончится», – заявил Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.12.2024 11:32
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    Комментарии (2)
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    pasha-ansh@mail.ru
    1733389151
    зашебись,хорошая позиция, ничего не видел, ничего не знаю, а сам Саламыч варился в этом котле, и не знал о адм.ресурсе и продажных судьях. ханжа
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    NewLife
    1733389895
    Зачем спрашивать этого дундука?
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