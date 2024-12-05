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    • Гвардиола прокомментировал окончание безвыигрышной серии «Манчестер Сити»

    Гвардиола прокомментировал окончание безвыигрышной серии «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Ноттингем Форест».

    • «Сити» разгромил соперника со счетом 3:0 в 14-м туре АПЛ.
    • Они выиграли впервые за 8 матчей.
    • Команда вернулась в топ-4 Премьер-лиги.

    «Мы победили. Это главное. Сегодня хороший день. Де Брюйне сыграл очень хорошо, помог нам в защите. Я очень доволен.

    Учитывая предыдущий опыт, мы не расслаблялись до финального свистка. Нам нужна была эта победа. Клубу, игрокам – всем нужна. Но это всего одна победа», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    05.12.2024 10:37
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