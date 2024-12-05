Гвардиола прокомментировал окончание безвыигрышной серии «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Ноттингем Форест».

«Сити» разгромил соперника со счетом 3:0 в 14-м туре АПЛ.

Они выиграли впервые за 8 матчей.

Команда вернулась в топ-4 Премьер-лиги.

«Мы победили. Это главное. Сегодня хороший день. Де Брюйне сыграл очень хорошо, помог нам в защите. Я очень доволен.

Учитывая предыдущий опыт, мы не расслаблялись до финального свистка. Нам нужна была эта победа. Клубу, игрокам – всем нужна. Но это всего одна победа», – сказал Гвардиола.