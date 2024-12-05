Олусегун из «Краснодара» назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Пока для нас всe складывается неплохо. В первом круге мы восхищали всех своей игрой, потому что не проиграли ни одного матча.
Могу сказать, что считаю «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство. Но это субъективный момент: фанаты «Зенита» будут называть свою команду фаворитом, болельщики «Краснодара» – нас», – заявил Олусегун.
- «Краснодар» набрал 38 очков в 17 турах РПЛ.
- У команды сейчас 3-матчевая серия без побед в чемпионате.
- Следующий соперник – «Локомотив» (8 декабря).
- Южане отстают на 1 очко от лидирующего «Зенита».