Олусегун из «Краснодара» назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Пока для нас всe складывается неплохо. В первом круге мы восхищали всех своей игрой, потому что не проиграли ни одного матча.

Могу сказать, что считаю «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство. Но это субъективный момент: фанаты «Зенита» будут называть свою команду фаворитом, болельщики «Краснодара» – нас», – заявил Олусегун.