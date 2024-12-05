Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Олусегун из «Краснодара» назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

    Олусегун из «Краснодара» назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Пока для нас всe складывается неплохо. В первом круге мы восхищали всех своей игрой, потому что не проиграли ни одного матча.

    Могу сказать, что считаю «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство. Но это субъективный момент: фанаты «Зенита» будут называть свою команду фаворитом, болельщики «Краснодара» – нас», – заявил Олусегун.

    • «Краснодар» набрал 38 очков в 17 турах РПЛ.
    • У команды сейчас 3-матчевая серия без побед в чемпионате.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (8 декабря).
    • Южане отстают на 1 очко от лидирующего «Зенита».

    Новости по теме
    Олусегун заявил, что Сафонов может превзойти Яшина 8
    Олусегун объяснил, чем Смолов поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство 3
    Олусегун заявил, что «Краснодар» мог бы дойти до 1/4 Лиги чемпионов 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2024 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733382485
    Словом,16 претендентов...Тут и ЦВБП(при отсутствии успехов),и "Спартак"-чемпион"с воспоминаниями.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 