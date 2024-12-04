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    • Агент Тюкавина ответил на критику Лички в адрес форварда «Динамо»

    Агент Тюкавина ответил на критику Лички в адрес форварда «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, не согласился с главным тренером московской команды Марцелом Личкой.

    • Динамовцы потеряли очки в матче с «Ахматом» (1:1) в понедельник.
    • После игры Личка обвинил Тюкавина и еще двух игроков в наплевательском отношении.

    – После матча с «Ахматом» Марцел Личка сказал, что был очень недоволен нападающими, в том числе Константином Тюкавиным. По его мнению, нападающие вышли без эмоций и должного отношения.

    – Я особо такого не заметил, по крайней мере если говорить про Костю. Понятно, что если команда хочет за что‑то бороться, игроки должны показывать больше. Второй тайм был неплохой, как и вообще концовка.

    – Как думаете, почему у тренера такие мысли возникли после игры?

    – Это эмоции. Тренер каждый день видит футболистов – кто как работает. Удивляться тут нечему, тренер может иногда критиковать игроков.

    Если говорить о старом поколении, то Газзаев в свое время мог стакан в стену кинуть. Футбола без эмоций не бывает. Ничего страшного не вижу, чисто рабочий момент.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2024 18:00
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    Комментарии (2)
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    Mitchell
    1733393999
    Личка прав.Плохо играли динамовцы.
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    Вячеслав-Романов-vkontakt
    1733446721
    Не надо оправдывать Тюкавина он и большинство игроков Динамо сыграли очень плохо. Команда уходит от поражения благодаря голу вратаря стыдоба. А вратарю спасибо и респект.
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