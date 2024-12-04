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    • Канчельскис предложил реформировать РПЛ: «Будет новый чемпион каждый год»

    Канчельскис предложил реформировать РПЛ: «Будет новый чемпион каждый год»

    Андрей Канчельскис рассказал, как сделать интереснее российскую Премьер-лигу.

    «Я считаю, что РПЛ надо сокращать до 12 команд. Будем играть в четыре круга, будут намного интереснее матчи, а чемпион – каждый год новый.

    Но что делать с командами, как «Оренбург», «Урал» и «Нижний Новгород»? Ведь коллективы, которые не попадут в список 12, обидятся сильно… Надо думать!

    Еще стоит вернуть прежний формат Кубка России – во всем мире в турнире команды играют по два матча: один дома, следующий – на выезде и вылетают в случае поражения. Это классика, которую нельзя менять», – считает Канчельскис.

    • Сейчас в РПЛ 16 команд.
    • «Зенит» стал чемпионом России 6 раз подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 15:30
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1733318053
    Насчёт Кубка абсолютно прав: не трогайте КЛАССИКУ!
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    The only one
    1733318883
    "Я считаю, что РПЛ надо сокращать до 12 команд. Будем играть в четыре круга. Будут намного интереснее матчи, а чемпион каждого круга – выбывает в первую лигу без права возвращения в течении 12 кругов. В итоге за год мы будем имет четыре разных чемпиона. За три- двенадцать разных чемпионов."
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    Чермындыр
    1733323246
    Вся суть системы с верхними и нижними сетками заключается в том, что кто попадает в верх имеет шанс дойти до финала, сыграв минимальное количество игр. А кто вылетает, то вынужден играть больше, соответственно затрачивать больше сил. Но в РФС видимо никак не понимают этого простого правила. Поэтому команды играют равное количество матчей, и толку от этой системы никакого нет
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