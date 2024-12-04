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    • Асенсио отказался от предложения владельцев «Ман Сити» из-за желания выступать за «Реал»

    Асенсио отказался от предложения владельцев «Ман Сити» из-за желания выступать за «Реал»

    Прошлым летом холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и другими клубами по всему миру, делал предложение 21-летнему защитнику «Реала Мадрид Кастилья» Раулю Асенсио. По данным As, Асенсио хотели купить за 6 миллионов евро для «Жироны».

    Однако Асенсио отказался и согласился начать сезон за вторую команду «Мадрида» несмотря на то, что летом входил в основу «сливочных» во время предсезонных матчей. Он решил ждать шанса в первой команде.

    В ноябре главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после серии травм ввел футболиста в основной состав, и с ним команда одержала три сухие победы подряд в Ла Лиге, а сам испанец отдал голевой пас в дебютной встрече. Также Асенсио сыграл против «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов.

    Ранее стало известно, что «Реал» собирается предложить Асенсио новый контракт с повышением зарплаты. Нынешнее соглашение с отступными в 50 миллионов евро рассчитано до лета 2026 года.

    • В этом сезоне на счету Асенсио 4 матча в первой команде «Реала» и 11 встреч в «Кастилье».
    • Transfermarkt 24 июня оценил его стоимость в 300 тысяч евро.

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    Источник: As

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    04.12.2024 13:21
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