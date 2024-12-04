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    • Шалимов считает, что результативность Угальде не связана с адаптацией

    Шалимов считает, что результативность Угальде не связана с адаптацией

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальда.

    «Не согласен с разговорами о том, что Угальде наконец адаптировался. Дело вообще не в адаптации, его перестали дергать на фланг, костариканец играет только центрфорварда, где все доказывает. Замены Станкович делает по позиции, крайние нападающие начинают сужать, играют там, где быстрее можно добраться до ворот», – сказал Шалимов.

    • В этом сезоне Манфред Угальде забил за «Спартак» 15 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 07:51
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1733330052
    и мы это тоже давно приметили
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