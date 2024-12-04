Шалимов считает, что результативность Угальде не связана с адаптацией

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальда.

«Не согласен с разговорами о том, что Угальде наконец адаптировался. Дело вообще не в адаптации, его перестали дергать на фланг, костариканец играет только центрфорварда, где все доказывает. Замены Станкович делает по позиции, крайние нападающие начинают сужать, играют там, где быстрее можно добраться до ворот», – сказал Шалимов.