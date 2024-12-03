Григорян объснил результативность Угальде в этом сезоне

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» в РПЛ Александр Григорян считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде обрел уверенность в себе и поэтому стал забивать больше голов.

«Он такие феноменальные открывания делал и в прошлом сезоне, но не забивал. Но делал их гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнерами.

Футбол – уникальный вид спорта. Чтобы раскрыть свое мастерство, нужна уверенность в своих силах. Если ты уверен в себе – ты можешь мастерство реализовать. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде», – сказал Григорян.