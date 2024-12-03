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    Григорян объснил результативность Угальде в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» в РПЛ Александр Григорян считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде обрел уверенность в себе и поэтому стал забивать больше голов.

    «Он такие феноменальные открывания делал и в прошлом сезоне, но не забивал. Но делал их гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнерами.

    Футбол – уникальный вид спорта. Чтобы раскрыть свое мастерство, нужна уверенность в своих силах. Если ты уверен в себе – ты можешь мастерство реализовать. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде», – сказал Григорян.

    • 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард является лидером гонки бомбардиров чемпионата России.
    • Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2024 10:48
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    Комментарии (10)
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    Цугундeр
    1733214484
    ) А если не уверен, иди снова тренировать девочек..
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    andr45
    1733214548
    Этот армянский експерт с Матч ТВ всей своей «трудовой» деятельностью» блестяще доказал, что абсолютно не разбирается в футболе. С первых же встреч, в которых Манфред вместе с Промесом изящно феерили, было ясно, что эта парочка в чемпионате будет наводить ужас на соперников. К сожалению, Промеса не стало, а половина команды, практически все рассейские бестолочи под руководством Джикии, вместо футбола занялись сливом Абаскаля. В этой шобле сиволапых, конечно же, Угальде места не находилось. Его или игнорировали, или давали неудобные для приёма мяча пасы. Более того, НИКОГО так не лупили и не лупят, как Манфреда. И НИ ОДНА РАССЕЙСКАЯ СВОЛОЧЬ за него не вступилась. Но вот приехал мастер, равный Угальде и как он расцвел!!!
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    Интерес
    1733215169
    А не боитесь,что,как у нас водится,он в десятке матчей этого сезона снова расстреляет свой боекомплект на ...сезонов вперёд? Нулевые "трёшки" и "покеры"-личные достижения игрока,а для команды важнее один победный гол в десятке матчей.Но не угадаешь...
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    subbotaspartak
    1733215395
    Самый умный из армян? Самообман...
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    zigbert
    1733233436
    Тут все взаимосвязано. Прибавили даже те игроки от которых ничего не ждали. Это и командное взаимодействие, и более успешное действие в единоборствах. Физическое состояние игроков на хорошем уровне. Это тоже немаловажно, прибавила команда, прибавил и Угальде. Взаимопонимание и уверенность в своих силах тоже нельзя отрицать.
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