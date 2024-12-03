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    Мостовой: «Локомотив» сейчас немного спускают с небес»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Химки» (1:3) сказал, что не видит московский клуб в тройке сильнейших в чемпионате.

    «Я не вижу «Локомотив» в тройке – это потихоньку подтверждается. Они начинают наедаться. Мы видели их поражение в игре с «Динамо».

    Прогнозировал, что «Химки» не проиграют «Локомотиву», но не ожидал, что выиграют так крупно. Причeм победа по игре, а по моментам «Химки» вообще превзошли. «Локомотив» сейчас немного спускают с небес.

    У «Химок» с приходом Джикии в обороне всe наладилось. Видно, что Георгий сразу сформировал оборону. Нет никаких нервозностей. За счeт своего опыта и мастерства он налаживает игру – это бросается в глаза», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2024 10:19
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733211226
    Санёк,скажи,кто следующий из энтих выскочек???Дай погадаю...
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    Fju-2
    1733211540
    Это потому что Галактионов не играл на высоком уровне. В футболе всё уже давно придумано!
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    subbotaspartak
    1733215900
    Спускают Паровоз с небес, К игре теряют интерес, Галактионов размышляет: Откуда бес падлюка влез...
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    saf05
    1733227031
    Кто этого моста спустит с небес
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