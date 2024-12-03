Мостовой: «Локомотив» сейчас немного спускают с небес»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Химки» (1:3) сказал, что не видит московский клуб в тройке сильнейших в чемпионате.
«Я не вижу «Локомотив» в тройке – это потихоньку подтверждается. Они начинают наедаться. Мы видели их поражение в игре с «Динамо».
Прогнозировал, что «Химки» не проиграют «Локомотиву», но не ожидал, что выиграют так крупно. Причeм победа по игре, а по моментам «Химки» вообще превзошли. «Локомотив» сейчас немного спускают с небес.
У «Химок» с приходом Джикии в обороне всe наладилось. Видно, что Георгий сразу сформировал оборону. Нет никаких нервозностей. За счeт своего опыта и мастерства он налаживает игру – это бросается в глаза», – сказал Мостовой.
- У «Локомотива» в игре с «Химками» отличился Владислав Сарвели (29-я). Голы у подмосковной команды забили Антон Заболотный (17-я минута), Зелимхан Бакаев (32-я) и Лукас Вера (66-я).
- «Локомотив» занимает в РПЛ 4-е место с 34 очками после 17 матчей, «Химки» идут 13-ми с 16 очками.