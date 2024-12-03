«Реал» и «МЮ» рассмотрят подписание хавбека «Айнтрахта»

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Айнтрахта» Хуго Ларссону. По данным журналиста Патрик Бергер, мадридцы следили за ним еще во времена его выступлений за «Мальме».

Ларссону нравится в его нынешней команде, «Айнтрахт» доволен игроком. За трансфер 20-летнего игрока клуб из Франкфурта потребует не менее 50 миллионов евро.

Отмечается, что в 2023 году возможность подписания шведа также обсуждали в дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».