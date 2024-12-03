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    «Реал» и «МЮ» рассмотрят подписание хавбека «Айнтрахта»

    «Реал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Айнтрахта» Хуго Ларссону. По данным журналиста Патрик Бергер, мадридцы следили за ним еще во времена его выступлений за «Мальме».

    Ларссону нравится в его нынешней команде, «Айнтрахт» доволен игроком. За трансфер 20-летнего игрока клуб из Франкфурта потребует не менее 50 миллионов евро.

    Отмечается, что в 2023 году возможность подписания шведа также обсуждали в дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

    • 20-летний Ларссон провел в этом сезоне 19 матчей за «Айнтрахт Ф», забил 4 гола, отдал 1 передачу.
    • Швед перешел в немецкий клуб из «Мальме» в июле прошлого года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Ларссона в 28 миллионов евро.
    • Его контракт с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2029 года.

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    Источник: страница Патрика Бергера в соцсети X

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    03.12.2024 09:05
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