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    • Вратарь «Динамо» Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» на 95-й минуте

    Вратарь «Динамо» Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» на 95-й минуте

    Динамовский голкипер Игорь Лещук рассказал о забитом мяче в ворота «Ахмата» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

    • Он сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.
    • Лещук – второй вратарь в истории, забивший гол в чемпионате России.

    «Мне Марцел [Личка] сказал, чтобы я побежал (в штрафную). Некоторые наши игроки были против, сказали: «Вернись обратно», но я два раза сыграл – и при штрафном головой, и заработали угловой, потом забил.

    Это был больше случай. Просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, и была неразбериха», – заявил Лещук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 21:53
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1733165771
    Понятное дело,но весь футбол состоит из ошибок,случайностей и демонстрации мастерства,в отдельных случаях.Здесь сочетание первого и второго факторов.
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    alex1951
    1733166761
    Факторы,реакторы......Лещ ,извини, туда не прогуляться побежал. Есть анологичный случай. Когда наш Март Поом в игре проив Дерби Каунти VS Сандерленд в конце игры рванул и забил! Так ему аплодировали его бывшие болелы из Дерби....в YoyTube это легко найти......
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    Plyash
    1733166842
    Момент истины,который сложился из "ничего". Добавлю от себя - бог не фрайер - Игорь рисковал,побежал делать то,что не обязан был,и за это получил награду.Так часто бывает,если внимательно присмотреться к жизни.
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    DOCTOR PENALTY
    1733168445
    Крылатое выражение "Исполнить Лещука" набирает силу. )) ***
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    темирхан
    1733206660
    один из двух неожиданных голов в российском футболе за все время. на ряду с голом Иранека в матче Кубань-Ахмат.
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