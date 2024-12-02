Вратарь «Динамо» Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» на 95-й минуте

Динамовский голкипер Игорь Лещук рассказал о забитом мяче в ворота «Ахмата» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

Он сравнял счет на 95-й минуте после розыгрыша углового.

Лещук – второй вратарь в истории, забивший гол в чемпионате России.

«Мне Марцел [Личка] сказал, чтобы я побежал (в штрафную). Некоторые наши игроки были против, сказали: «Вернись обратно», но я два раза сыграл – и при штрафном головой, и заработали угловой, потом забил.

Это был больше случай. Просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, и была неразбериха», – заявил Лещук.