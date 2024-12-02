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    • Радимов оригинально поздравил «Спартак» с победой над «Краснодаром»

    Радимов оригинально поздравил «Спартак» с победой над «Краснодаром»

    Владислав Радимов опубликовал пост, посвященный результату матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    • Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

    «Посвящается победе «Спартака» в Краснодаре!!! Когда хороши – тогда хороши!

    Поздравления вам, заклятые! Классный футбол 💪🔝⚽️», – написал Радимов в телеграм-канале, прикрепив отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где граф Шарль де Рошфор и глава отряда гвардейцев кардинала Франсуа де Жюссак приветствуют мушкетеров.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    02.12.2024 14:58
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    Комментарии (1)
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    Каратель помойников
    1733144352
    Кулешов пусть лучше сельдерея у ешает,икпэрт херов
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