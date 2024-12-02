Радимов оригинально поздравил «Спартак» с победой над «Краснодаром»

Владислав Радимов опубликовал пост, посвященный результату матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

«Посвящается победе «Спартака» в Краснодаре!!! Когда хороши – тогда хороши!

Поздравления вам, заклятые! Классный футбол 💪🔝⚽️», – написал Радимов в телеграм-канале, прикрепив отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где граф Шарль де Рошфор и глава отряда гвардейцев кардинала Франсуа де Жюссак приветствуют мушкетеров.