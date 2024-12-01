АПЛ. «Челси» разгромил «Астон Виллу» (3:0), «Тоттенхэм» и «Фулхэм» не выявили победителя (1:1)

«Челси» победил «Астон Виллу» со счетом 3:0 в матче 13-го тура АПЛ.

В первом тайме у лондонцев отличились Николас Джексон на 7-й минуте и Энцо Фернандес на 36-й. Ближе к концу игры Коул Палмер довел дело до разгрома. Он отличился на 83-й минуте.

«Синие» продлили беспроигрышную серию до 6 матчей подряд. «Челси» занимает 3-е место в АПЛ с 25 очками после 13 игр.

Бирмингемцы продлили безвыигрышную сери до 8 встреч кряду. «Астон Вилла» идет 12-й в чемпионате Англии с 19 баллами.

В другой встрече между двумя лондонскими клубами «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» победитель не был выявлен – 1:1.

Гол у «шпор» на 54-й минуте забил Бреннан Джонсон. «Фулхэм» ответил мячом Тома Кэрни на 67-й минуте.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в АПЛ с 20 очками после 13 матчей. «Фулхэм» находится на 10-й позиции с 19 баллами.

Англия. АПЛ. 13-й тур

Челси – Астон Вилла – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Джексон, 7; 2:0 – Фернандес, 36; 3:0 – Палмер, 83.

Тоттенхэм – Фулхэм – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Джонсон, 54; 1:1 – Кэрни, 67.

Удаление: нет – Кэрни, 83.

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