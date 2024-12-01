АПЛ. «МЮ» разгромил «Эвертон» (4:0), Рэшфорд и Зиркзее оформили по дублю

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома победил «Эвертон» со счетом 4:0.

По два гола у хозяев забили Маркус Рэшфорд (34-я и 46-я минуты) и Джошуа Зиркзее (41-я и 64-я).

Это первая победа манкунианцев в АПЛ под руководством нового главного тренера Рубена Аморима. После увольнения Эрика тен Хага «МЮ» не проигрывает 7 матчей подряд.

Серия «Эвертона» без побед в АПЛ достигла 5 встреч подряд.

«МЮ» занимает в чемпионате Англии 9-е место с 19 очками после 13 игр. «Эвертон» идет 15-м с 11 баллами.

Англия. АПЛ. 13-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 34; 2:0 – Зиркзее, 41; 3:0 – Рэшфорд, 46; 4:0 – Зиркзее, 64.

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