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    • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 1 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 1 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Спартак. Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Ряючук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 18:20
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    Комментарии (14)
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    Интерес
    1733067852
    Посмотрим,насколько устойчива команда.Обычно они пасуют не перед трудностями,а перед радужными перспективами.
    Ответить
    Январь 59
    1733068648
    Редакция, исправьте ошибку в фамилии Рябчук.
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    zigbert
    1733068804
    Почему то нет Мартинса?
    Ответить
    Krics
    1733069424
    Какой хороший день,любой результат+ в карму,ихмо. Вперёд К/Б.
    Ответить
    ivany4
    1733069726
    Судя по раскладам сегодня планируется ничья,
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    alefreddy
    1733074090
    состав готов к победе.Опасения Рчбчук и Денисов который бесполезен в атаке
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