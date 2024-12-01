Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Спартак. Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Ряючук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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