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    • Реакция президента «Ростова» на новость о трансфере Селихова

    Реакция президента «Ростова» на новость о трансфере Селихова

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном приходе в клуб Александра Селихова из «Спартака».

    – Появилась информация, что «Ростов» рассмотрит кандидатуру Селихова. Что вы можете сказать об этом?

    – Ничего. Когда рассмотрим, тогда примем решение.

    – В целом вам этот вратарь интересен? Есть ли он в шорт‑листе? Усилил бы он «Ростов»?

    – Пускай наши селекционеры посмотрят его, сделают заключение, после мы примем решение.

    – То есть они будут его просматривать?

    – Да, они просматривают много игроков.

    • 30-летний Селихов в «Спартаке» с 2017 года.
    • Игрок провел за команду 102 матча, пропустил 117 голов.
    • Селихов стоит 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 08:36
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1733036628
    Тайна покрытая м раком...
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    Интерес
    1733038915
    Захотел армянина на кривой козе обскакать...Дохлое дело!!!Только под пытками,или за большую мзду.
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