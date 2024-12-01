Реакция президента «Ростова» на новость о трансфере Селихова

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном приходе в клуб Александра Селихова из «Спартака».

– Появилась информация, что «Ростов» рассмотрит кандидатуру Селихова. Что вы можете сказать об этом?

– Ничего. Когда рассмотрим, тогда примем решение.

– В целом вам этот вратарь интересен? Есть ли он в шорт‑листе? Усилил бы он «Ростов»?

– Пускай наши селекционеры посмотрят его, сделают заключение, после мы примем решение.

– То есть они будут его просматривать?

– Да, они просматривают много игроков.

30-летний Селихов в «Спартаке» с 2017 года.

Игрок провел за команду 102 матча, пропустил 117 голов.

Селихов стоит 1,5 миллиона евро.

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