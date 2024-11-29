Мостовой: «Коррупция в российском футболе была всегда»

Александр Мостовой прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Сейчас только об этом все говорят. Сказать, что коррупции нет, – ясно, что это неправда. Коррупция везде есть.

Сомневался ли я в честности судей? Конечно, всегда сомневался. В работе вопросов нет. Они живые люди, выходят и ошибаются. Естественно, они это делают, потому что 99% в футбол не играли. Даже с VAR они ошибаются, и это нормально, потому что в футбол не играли.

Что касается коррупции у судей, во времена нашей карьеры, до и после – всегда это было. Александр Александрович Алаев сказал, что будут разбираться, и пусть. Были ли случаи, когда умышленно судьи плохо работали? Конечно, были в Советском Союзе», – сказал Мостовой.

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