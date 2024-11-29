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Мостовой: «Коррупция в российском футболе была всегда»

29 ноября 2024, 09:00
12

Александр Мостовой прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Сейчас только об этом все говорят. Сказать, что коррупции нет, – ясно, что это неправда. Коррупция везде есть.

Сомневался ли я в честности судей? Конечно, всегда сомневался. В работе вопросов нет. Они живые люди, выходят и ошибаются. Естественно, они это делают, потому что 99% в футбол не играли. Даже с VAR они ошибаются, и это нормально, потому что в футбол не играли.

Что касается коррупции у судей, во времена нашей карьеры, до и после – всегда это было. Александр Александрович Алаев сказал, что будут разбираться, и пусть. Были ли случаи, когда умышленно судьи плохо работали? Конечно, были в Советском Союзе», – сказал Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Константин-Шапкин-google
1732860470
Так и есть. Но всё было в других масштабах и не так открыто внаглую. Впрочем как и в целом в стране
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Лицом_на_клаве
1732865362
Борьба с коррупцией обычно продолжается до полной победы над борьбой.
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Давид59
1732866398
После заявления Мостового начата масштабная проверка всех матчей в бывшем СССР
Ответить
baggio80
1732867363
Причем начиная со спортивного училища в малаховке и с детского футбола до взрослого все в коррупции
Ответить
Борис34684
1732874181
Обвинения, обвинения и обвинения но ни одного причастного лица, ни одной фамилии не названо.
Ответить
subbotaspartak
1732875798
Вот кто этого при умка на работу возьмёт? Лишь бы бз нуть.
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