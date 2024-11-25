Российский защитник дебютировал за португальский клуб в игре с «Бенфикой»

Защитник «Эштрелы» Георгий Тунгулияди впервые принял участие в игре за основной состав команды в гостевом матче четвертого раунда Кубка Португалии с «Бенфикой» (0:7).

20-летний россиянин вышел на поле в перерыве при счете 0:3. Во втором тайме команда из Амадоры пропустила еще 4 гола.

Тунгулияди ранее выступал за команды академий «Спартака» и «Локомотива», провел 3 матча за молодежную команду «Сочи», играл за юношескую сборную России U15.

Он находится в системе «Эштрелы» с осени 2023 года, играл за молодежную команду клуба. До этого выступал за юношескую команду «Райо Вальекано».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов