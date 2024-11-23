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    Аршавин поделился ощущениями от игры «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    «Нет ощущения, что в игре «Зенита» есть легкость. Команда отрезками играет очень натужно, но набирает очки. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону. Именно поэтому «Зенит» наберет как минимум столько же очков, что позволит занять первое место по итогам сезона», – сказал Аршавин.

    • В матче 16-го тура «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил на шестой компенсированной минуте второго тайма Александр Ерохин.
    • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ с 39 очками. Его может обойти «Краснодар», который проводит свою игру в 16-м туре в данный момент.

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    Источник: Metaratings.ru

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    23.11.2024 17:49
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    Комментарии (5)
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    Taps
    1732374397
    Выгоните паршивую овцу из стада, Соболева и игра, возможно, наладится. Он развращает всю команду.
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    Питерский князь
    1732374796
    А у меня ощущение, что Семак задержался в Зените.
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