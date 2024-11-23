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    11 футболистов «Оренбурга» пропускают матч с «Зенитом»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о кадровых проблемах команды.

    – Начинаем второй круг против одного из лидеров, но все равно наша цель – попробовать выиграть игру. Мы знаем качество «Зенита», это одна из лучших команд в РПЛ.

    В футболе все возможно, мы постараемся сделать свою работу, но многое зависит и от соперника, не только от нас. Надеемся, получится победить.

    – Гюрлюк, Михайлов, а также многие другие игроки отсутствуют сегодня.

    У нас нет 11 игроков из‑за высокой температуры, травм или карточек. Не хочу сказать, что это проблема, но тренеру такая ситуация не дает много возможностей в выборе игроков для определенных тактических идей.

    Для нас 11 отсутствующих игроков – это очень много. Если не ошибаюсь, у Гвардиолы тоже не было 11 игроков и они проиграли три матча. Сказки легко рассказывать, но когда у тебя нет 11 игроков…

    Мы не можем искать проблемы в этом. Игрокам, которые сегодня в составе, я доверяю. Надеемся, что только после сборов отсутствующие игроки вернутся и что все будет хорошо. Они нам очень нужны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    ЗаЖиМ
    1732355750
    К перерыву 0:0, Газовик и Питер решили очки поделить?
    Ответить
    Борис34684
    1732358202
    Не позавидуешь тренеру.
    Ответить
    FWSPM
    1732359172
    Сыграли достойно
    Ответить
    FCSpartakM
    1732360111
    хахахаха. Кто бы сомневался, чемпионство горит же
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