11 футболистов «Оренбурга» пропускают матч с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о кадровых проблемах команды.

Матч «Оренбург» – «Зенит» начался в 12:00 мск.

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

– Начинаем второй круг против одного из лидеров, но все равно наша цель – попробовать выиграть игру. Мы знаем качество «Зенита», это одна из лучших команд в РПЛ.

В футболе все возможно, мы постараемся сделать свою работу, но многое зависит и от соперника, не только от нас. Надеемся, получится победить.

– Гюрлюк, Михайлов, а также многие другие игроки отсутствуют сегодня.

– У нас нет 11 игроков из‑за высокой температуры, травм или карточек. Не хочу сказать, что это проблема, но тренеру такая ситуация не дает много возможностей в выборе игроков для определенных тактических идей.

Для нас 11 отсутствующих игроков – это очень много. Если не ошибаюсь, у Гвардиолы тоже не было 11 игроков и они проиграли три матча. Сказки легко рассказывать, но когда у тебя нет 11 игроков…

Мы не можем искать проблемы в этом. Игрокам, которые сегодня в составе, я доверяю. Надеемся, что только после сборов отсутствующие игроки вернутся и что все будет хорошо. Они нам очень нужны.

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