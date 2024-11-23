Блаттер – о ФИФА: «Я создал монстра»

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал о своем отношении к текущей деятельности международной федерации.

«Я создал монстра. ФИФА была бедной, когда я занял пост директора по программам развития в 1975 году.

Спонсоры, например adidas, не платили денег, а просто дарили мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была с Coca-Cola в 1976 году.

Затем появилось общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги.

Первым чемпионатом мира, который принес реальные деньги, стал ЧМ-2010 в Южной Африке.

Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он оказался в насиженном гнезде, денежная машина работает. Теперь он разгоняет ее все больше и больше, увеличивая количество турниров и участников в них.

Но это перенасыщение приводит к потере интереса к футболу, я замечаю это у себя», – заявил Блаттер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год.

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