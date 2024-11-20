Ироничная реакция Губерниева на новость, что РФС платит игрокам за приезд в сборную

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев удивлен, что игроки сборной России получают деньги за вызовы.

«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят? Почем нынче любовь к Родине?» – написал Губерниев.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.

В последних 6 встречах сборная России одержала победы с общим счетом 34:0.

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