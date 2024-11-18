«Волгарь» поддержал пострадавших в Астрахани тренеров «Ленинградца»

«Волгарь» пожелал здоровья главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву и его помощнику Александру Шмарко. Поздно вечером после матча команд в Астрахани на представителей клуба из Ленинградской области напали на улице.

«Выражаем поддержку тренерам «Ленинградца». Здоровья Вадиму Евсееву и Александру Шмарко», – говорится в сообщении клуба.

Евсееву во время нападения брызнули перцовым газом в лицо, а Шмарко порезали щеку ножом.

Полиция задержала двух человек.

«Ленинградец» 17 ноября сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов