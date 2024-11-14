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    • Аршавин ответил, справедливо ли «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ

    Аршавин ответил, справедливо ли «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ

    Андрей Аршавин оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и промежуточные результаты команды в сезоне-2024/25.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    «В некоторых важных матчах он делал ошибки. Он выставлял сомнительных игроков. В матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», мне кажется, то построение, которое выбирал Станкович, повлияло на результат.

    В целом аура неплохая, его лучше воспринимают болельщики, он был на суперуровне как игрок.

    «Спартак» – топ‑клуб, но играет средне. Сейчас они занимают место, которое заслуживают по игре.

    Но с «Зенитом» сыграли здорово – мало позволили сделать сопернику», – сказал Аршавин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    vvv123
    1731567735
    Справедливо ли «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ? Справедливо было бы 12-е, чтобы не вылететь!
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