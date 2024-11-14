Аршавин ответил, справедливо ли «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ

Андрей Аршавин оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и промежуточные результаты команды в сезоне-2024/25.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

«В некоторых важных матчах он делал ошибки. Он выставлял сомнительных игроков. В матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», мне кажется, то построение, которое выбирал Станкович, повлияло на результат.

В целом аура неплохая, его лучше воспринимают болельщики, он был на суперуровне как игрок.

«Спартак» – топ‑клуб, но играет средне. Сейчас они занимают место, которое заслуживают по игре.

Но с «Зенитом» сыграли здорово – мало позволили сделать сопернику», – сказал Аршавин.

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