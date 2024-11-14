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    • Мостовой отреагировал на ответ «Локомотива» на интервью Дзюбы

    Мостовой отреагировал на ответ «Локомотива» на интервью Дзюбы

    Александр Мостовой прокомментировал резкий комментарий «Локомотива» в связи с публикацией интервью Артема Дзюбы.

    «Пусть они сами разбираются. Я не там и не там, поэтому мне трудно оценивать. Я ещe интервью хочу посмотреть.

    Удивлeн ли, что интервью вышло на ТВ? Да я ничему не удивлeн: вышло и вышло, сказал, не сказал, он никого не послал на три буквы, правильно?» – заявил Мостовой.

    • «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошедшим летом.
    • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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