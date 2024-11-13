Реакция «Локомотива» на резонансное интервью Дзюбы

«Локомотив» публично ответил на тезисы, произнесенные Артемом Дзюбой в интервью «Матч ТВ».

«Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артeм Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире Матч ТВ, позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью, как легендарный успех спортивной журналистики и канала Матч ТВ в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline».

Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития Клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков Клуба», – говорится в заявлении.

«Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошедшим летом.

В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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