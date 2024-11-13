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    • Реакция Миранчука на использование русской песни в анонсе «Аталанты»

    Реакция Миранчука на использование русской песни в анонсе «Аталанты»

    Экс-полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о том, что итальянский клуб после его ухода анонсировал матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна».

    – Уже включаешь группу «Дюна» или другие российские песни в раздевалке [»Атланты Юнайтед»]?

    – Нет, ещe не приходилось.

    – Но ты же видел видео, которое сделала «Аталанта»?

    – Видел.

    – Многие подумали, что это твои песни.

    – Подумали, что я?

    – Что ты научил, когда был там, и у них это осталось.

    – Хорошая шутка, но нет. Я понял, что в тик-токе пользуются популярностью какие-то наши треки. Интересно, прикольно, мне понравилось.

    • Миранчук выступал за «Аталанту» до лета 2024 года.
    • Затем его отпустили в МЛС за 12 млн евро.
    • Российский хавбек провел в этом сезоне 13 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 4 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт РФС

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    13.11.2024 23:23
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