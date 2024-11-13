Реакция Миранчука на использование русской песни в анонсе «Аталанты»

Экс-полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о том, что итальянский клуб после его ухода анонсировал матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна».
– Уже включаешь группу «Дюна» или другие российские песни в раздевалке [»Атланты Юнайтед»]?
– Нет, ещe не приходилось.
– Но ты же видел видео, которое сделала «Аталанта»?
– Видел.
– Многие подумали, что это твои песни.
– Подумали, что я?
– Что ты научил, когда был там, и у них это осталось.
– Хорошая шутка, но нет. Я понял, что в тик-токе пользуются популярностью какие-то наши треки. Интересно, прикольно, мне понравилось.
- Миранчук выступал за «Аталанту» до лета 2024 года.
- Затем его отпустили в МЛС за 12 млн евро.
- Российский хавбек провел в этом сезоне 13 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 4 передачи.
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