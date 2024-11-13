Журавель: «Реакция «Локомотива» – это шок-контент покруче высказываний Дзюбы»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал официальный ответ «Локомотива» на интервью Артема Дзюбы.

«Честно говоря, реакция «Локо» – это шок-контент покруче некоторых высказываний Дзюбы.

Тут нужен мощный обидозамеритель – кто на кого больше обиделся: Дзюба на «Локо» или наоборот.

Но самое поразительное, что в словах Дзюбы виноват оказался… Микрофон «Матч ТВ». В этом сезоне «Локо» удивляет во многих аспектах», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

«Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошедшим летом.

В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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