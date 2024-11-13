Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Черданцев ответил на претензии Дзюбы и Карпина

    Георгий Черданцев высказался о критике в адрес комментаторов со стороны нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

    – Мы, комментаторы, не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе.

    Им интереснее смотреть спортивную трансляцию, когда тележурналист объясняет им какие-то элементарные вещи, которые сидящий у телевизора человек просто не знает. Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно.

    При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема – играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься.

    – Почему?

    – Во-первых, это неотъемлемая часть профессии. Сказать, плохо сыграно или хорошо, в том числе и наша задача. В противном случае это просто интершум, который может изображать не человек, а искусственный интеллект. То есть просто называть фамилию футболиста, в данный момент владеющего мячом. Только вот зрителю все это неинтересно.

    – А профессиональному футболисту?

    – Наверное, профессиональный футболист смотрит трансляцию без звука. Знаю массу хоккеистов, которые не любят великих хоккейных комментаторов. Именно великих.

    Потому что, мол, они не разбираются в деталях. И, знаете, любой профессиональный спортсмен серьезного уровня, скорее всего, считает, что комментатор ничего не понимает в его виде спорта.

    • В интервью «Матч ТВ» Дзюба раскритиковал работу российских футбольных комментаторов и поддержал позицию Карпина в их отношении.
    • Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Черданцев высказался об уровне соперников сборной России 4
    Черданцев дал прогноз на будущее Черчесова в сборной Казахстана
    Черданцев вступился за Генича после критики Дзюбы 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1731495413
    Сказочный персонаж...Как не зайду, мама с бабушкой смотрят футбол, Черданцева слушают)
    Ответить
    The only one
    1731498171
    Мы, комментаторы, комментируем матчи для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. Теперь понятно, почему репортажи нынешних "комментаторов" имеют такое малое отношение к футболу, как к виду спорта. Им бы мультики да мыльные оперы озвучивать...
    Ответить
    VGreen
    1731499064
    Всё верно сказал.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1731500714
    Комментируем для женщин и девушек, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. Дай бог, что бы эта аудитория смотрящая футбольные матчи набрала бы хоть 1%. Получается что 99% зрителей у телерадио приемников должны слушать этот сказочный бред, того же чердака.
    Ответить
    andr45
    1731501590
    «Мы, комментаторы, для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. » А ты сам-то, что понимаешь в футболе, чудик? «Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Аленичева и Кононова - это было интересно. И. А сейчас неинтересно. Кто такой Тедеско?» «Был бы я тренером — ВЕЛЛИТОН у меня не играл бы в команде. Я предпочитаю умных футболистов»  «БАРКО никогда не играл в Европе,. Статистика у него плохая. И то, что он никуда не переехал в 25 лет вызывает определенные вопросы.» «Он [БАКАЕВ] мог бы сейчас приносить больше пользы «Спартаку», чем приносил Промес в чемпионский сезон «Переход СОБОЛЕВА - это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». А ведь это прямое вмешательство в деятельность профессионало
    Ответить
    Борис34684
    1731502793
    Похоже Карпин с Дзюбой задели самую болевую точку, если уж самый "дорогой аксакал" никак не может успокоится.
    Ответить
    sined1951
    1731504261
    Футбольные матчи смотрят настоящие болельщики, которым футбол интересен как игра. И нам нужны комментаторы профессионалы. а не шоумены, которые пиарятся на футболе. Они должны знать и различать безошибочно всех игроков по головам и давать оценку их игре. Если игрок играет в матче, а комментатор ни разу не назвал его в игре, то это минус комментатору. А если комментатор всю игру толдычет нам про Пьянича, который ничего толком в игре не показывает, то это не комментатор, а болтун. Комментаторов тоже надо учить как и судей, подбирать как дикторов на ТВ, чтобы была нормальная дикция, знания. Создать комиссию и проводить разборы их работы, чтобы они "не варились в собственном соку".
    Ответить
    Инсаров
    1731507452
    Комментарии Черданцева, Журавеля и подобных им только малым детишкам и слушать. А вот настоящим болельщикам от их освещения матчей дурно становится.
    Ответить
    saf05
    1731514586
    Гнать этих чердаков с тв
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 