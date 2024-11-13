Романцев – о Станковиче: «У него еще есть право на какие-то ошибки»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о нынешнем главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Деян заслуживает тeплого отношения с моей стороны. Почему нет? Приехал уважительно, по-русски начинает чуть-чуть говорить.

Он изучил наши традиции и музей «Спартака». Был на кладбище у Черенкова, на могилах погибших ребят. Очень уважительно отнeсся к истории «Спартака», с уважением относится к современным спартаковцам.

Главное, чтобы футболисты не восприняли это за панибратство, что это его слабость. Это не слабость – это человеческая порядочность. Я к Станковичу хорошо отношусь.

Мы должны с уважением отнестись к его действиям, даже к каким-то ошибкам. Ничего страшного, время покажет. Надо дать Станковичу возможность проявить себя.

Пока у него ещe есть право на какие-то ошибки. Но с каждым разом их всe меньше и меньше – это работа тренера. Деян прекрасно это понимает и знает не хуже нас, потому что он прошeл большую футбольную школу», – сказал Романцев.

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками после 15 туров.

Станкович возглавил команду в межсезонье.

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