Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Романцев считает, что комментаторы обязаны навязывать зрителям свое мнение

    Романцев считает, что комментаторы обязаны навязывать зрителям свое мнение

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России выразил отношение к футбольным комментаторам.

    – Вы как-то сказали, что смотрите футбол без звука. Недавно тем же поделился Карпин...

    – Жалею, что я сказал об этом. Это так, но может быть, не надо было это говорить. Комментатор обязан навязывать свое мнение – это его работа. А главный тренер сборной – один из лучших специалистов в стране, и он самостоятельно складывает свое мнение об игроке, о матче.

    Поэтому, если ему пытаются навязать какое-то мнение, лучше отключить. Но ребятам [комментаторам] это ни в коем случае не должно быть обидно. Просто это мешает тренеру свое мнение складывать. Он же специалист высокого уровня, раз тренирует сборную России.

    И просто не хочет, чтобы ему мешали. Комментаторы не должны обижаться на слова Карпина. Ребята, не обижайтесь! Это действительно иногда мешает работать. Может быть, мы зря сказали такую вещь, но не хотели обидеть.

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Ответ Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную 10
    Карпин ответил, планирует ли приглашать Дугласа Сантоса в сборную России 6
    Дзюба: «Карпин взорвал пуканы комментаторов» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1731488121
    Уровень БОГ, ну ., или ОИР..
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 