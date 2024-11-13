Романцев считает, что комментаторы обязаны навязывать зрителям свое мнение

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России выразил отношение к футбольным комментаторам.

– Вы как-то сказали, что смотрите футбол без звука. Недавно тем же поделился Карпин...

– Жалею, что я сказал об этом. Это так, но может быть, не надо было это говорить. Комментатор обязан навязывать свое мнение – это его работа. А главный тренер сборной – один из лучших специалистов в стране, и он самостоятельно складывает свое мнение об игроке, о матче.

Поэтому, если ему пытаются навязать какое-то мнение, лучше отключить. Но ребятам [комментаторам] это ни в коем случае не должно быть обидно. Просто это мешает тренеру свое мнение складывать. Он же специалист высокого уровня, раз тренирует сборную России.

И просто не хочет, чтобы ему мешали. Комментаторы не должны обижаться на слова Карпина. Ребята, не обижайтесь! Это действительно иногда мешает работать. Может быть, мы зря сказали такую вещь, но не хотели обидеть.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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