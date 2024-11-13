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    Роналду высказался о потенциале Португалии в футболе

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с речью после получения награды Quinas de Platina от Федерации португальского футбола.

    «Пользуюсь возможностью, чтобы сказать своим товарищам по команде – после стольких трофеев, побед в Лиге чемпионов, «Золотых мячей» и многого другого я думаю, что нет ничего лучше, чем представлять сборную, приезжать сюда и играть за страну, за ее культуру, своих детей, за отца и мать, за своих друзей.

    Поэтому меня расстраивает, когда игроки не хотят представлять свою страну. Но это быстро проходит, ведь нет ничего лучше этого.

    Я слышал, как многие называют Португалию маленькой страной, но это большая страна. Мы должны так думать, нам стоит помнить, что, независимо от размера страны, у нас есть все – инфраструктура, стадионы, великолепные тренеры, звезды и игроки с большим потенциалом.

    Достаточно лишь сгладить некоторые шероховатости и верить, что однажды мы станем великими. Я считаю, что Португалия будет великой не только в футболе, но и в других видах спорта», – сказал Роналду.

    • Церемония состоялась в Культурном центре Белем в Лиссабоне.
    • 39-летний Роналду включен в состав сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги наций.
    • 15 ноября команда сыграет в Порту с Польшей, а 18-го – в Сплите с Хорватией.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: A Bola

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