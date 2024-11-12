Кирш из «Динамо Мх» раскрыл сумму ежемесячных трат

Защитник «Динамо Мх» Илья Кирш высказался о ежемесячных тратах.

– Евгений Латышонок недавно заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Сколько нужно тебе для жизни?

– Плюс-минус такие же суммы. От 30 до 50 тысяч. Я живу на базе, кормят меня там же. Особых трат нет, только когда девушка приезжает, в этот период я трачу побольше. А так, может быть, только машину остается заправить или докупить что-то.

– Встречал ли в «Динамо» или в другой своей команде футболиста не с айфоном или не с последней моделью айфона?

– На чужие телефоны не заглядываюсь. За себя могу сказать, что второй или третий год хожу с iPhone 12 и особо не испытываю нужды поменять его на последнюю модель.

Кирш – воспитанник «Зенита».

В сезоне РПЛ Илья провел 1 матч, в сезоне Фонбет Кубка России – 6 игр.

«Динамо Мх» идет в таблице РПЛ 11-м.

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