Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Кирш из «Динамо Мх» раскрыл сумму ежемесячных трат

    Защитник «Динамо Мх» Илья Кирш высказался о ежемесячных тратах.

    Евгений Латышонок недавно заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Сколько нужно тебе для жизни?

    – Плюс-минус такие же суммы. От 30 до 50 тысяч. Я живу на базе, кормят меня там же. Особых трат нет, только когда девушка приезжает, в этот период я трачу побольше. А так, может быть, только машину остается заправить или докупить что-то.

    – Встречал ли в «Динамо» или в другой своей команде футболиста не с айфоном или не с последней моделью айфона?

    – На чужие телефоны не заглядываюсь. За себя могу сказать, что второй или третий год хожу с iPhone 12 и особо не испытываю нужды поменять его на последнюю модель.

    • Кирш – воспитанник «Зенита».
    • В сезоне РПЛ Илья провел 1 матч, в сезоне Фонбет Кубка России – 6 игр.
    • «Динамо Мх» идет в таблице РПЛ 11-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Газизов – о вызове Волка в сборную России: «Ждем поляну» 1
    Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге РПЛ 25
    Вратарь махачкалинского «Динамо» вызван в сборную России 5
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1731425933
    Ну всё,мы теперь спокойны.А то тут по миллиону штрафов платят,и не печалятся.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 