Стало известно, почему Миранчук предпочел «Сьон» «Зениту»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал отказ Антона Миранчука «Зениту».

Полузащитник в сентябре перешел в «Сьон».

Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.

Брат Антона Алексей выступает в МЛС за «Атланту».

– Вы сказали про Антона Миранчука. Не удивлены, что он пошел в затрапезный швейцарский клуб, а не в «Зенит»?

– Не удивлен. Антон в принципе в России рассматривал только «Локомотив». У него была мечта попробовать себя в европейском чемпионате. Конечно, желание было перейти в более статусный чемпионат. Но чемпионат Швейцарии интересный, непростой. Мы видим, что пока не все гладко получается. Но это была его мечта, он захотел там попробовать свои силы.

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