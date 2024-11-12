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    Стало известно, почему Миранчук предпочел «Сьон» «Зениту»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал отказ Антона Миранчука «Зениту».

    • Полузащитник в сентябре перешел в «Сьон».
    • Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.
    • Брат Антона Алексей выступает в МЛС за «Атланту».

    – Вы сказали про Антона Миранчука. Не удивлены, что он пошел в затрапезный швейцарский клуб, а не в «Зенит»?

    – Не удивлен. Антон в принципе в России рассматривал только «Локомотив». У него была мечта попробовать себя в европейском чемпионате. Конечно, желание было перейти в более статусный чемпионат. Но чемпионат Швейцарии интересный, непростой. Мы видим, что пока не все гладко получается. Но это была его мечта, он захотел там попробовать свои силы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 18:00
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731425486
    В Зените в курсе, что они Миранчука хотели взять? Гыгыгы
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