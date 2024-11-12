Роналду получил престижную награду в Португалии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил престижный трофей Quinas de Platina от Федерации португальского футбола. Церемония состоялась в Культурном центре Белем в Лиссабоне.

«Quinas de Platina – самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии – считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду.

Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну.

Я не сомневаюсь, что то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет, во многом связано с тем, что он любит носить футболку сборной, с его преданностью продвижению Португалии, превращению ее в страну, которую любит весь мир.

Я лишь хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии. Поздравляю и спасибо вам», – сказал президент Федерации португальского футбола Фернанду Гомеш.

39-летний Роналду включен в состав сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги наций.

15 ноября команда сыграет в Порту с Польшей, а 18-го – в Сплите с Хорватией.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

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