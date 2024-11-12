Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Роналду получил престижную награду в Португалии

    Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил престижный трофей Quinas de Platina от Федерации португальского футбола. Церемония состоялась в Культурном центре Белем в Лиссабоне.

    «Quinas de Platina – самая престижная награда. Без сомнения, ее заслуживает тот, кто является послом Португалии – считаю, что могу выразить мысли всех португальцев о том, что этим послом является Криштиану Роналду.

    Он отдал сборной более 20 лет, и если есть человек, который продемонстрировал свою любовь к сборной, то это, несомненно, Криштиану. Он питает чувства к Португалии и к этой футболке, и он отлично представляет нашу страну.

    Я не сомневаюсь, что то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет, во многом связано с тем, что он любит носить футболку сборной, с его преданностью продвижению Португалии, превращению ее в страну, которую любит весь мир.

    Я лишь хочу поблагодарить Криштиану за все, чему он посвятил себя, за его любовь к сборной и, прежде всего, к Португалии. Поздравляю и спасибо вам», – сказал президент Федерации португальского футбола Фернанду Гомеш.

    • 39-летний Роналду включен в состав сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги наций.
    • 15 ноября команда сыграет в Порту с Польшей, а 18-го – в Сплите с Хорватией.

    Фото: соцсети Криштиану Роналду

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Роналду трогательно поздравил дочь с днем рождения 1
    Резкая реакция сестры Роналду на информацию о возможном трансфере Криштиану в «Аль-Хиляль»
    Роналду четырьмя словами описал победу «Аль-Насра» над «Аль-Риядом» 3
    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 