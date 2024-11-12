Тарханов назвал главное разочарование первого круга РПЛ

Бывший главный тренер многих российских клубов Александр Тарханов назвал главное разочарование первого круга нынешнего сезона РПЛ.

«Ахмат». Потому что в прошлые сезоны команда обычно где-то в середине таблицы шла, не так давно и на 5-м месте заканчивали чемпионат. А в этом сезоне – провал.

Из игроков трудно сказать, кто провалился. Вот игроки из тех команд, кто внизу таблицы идут, вот там есть провалы.

Соболев? Ему, наверное, нужно еще время, чтобы подстроиться под игру «Зенита», – сказал Тарханов.

«Ахмат» после 15 туров занимает 15-е место с 9 очками. В сезоне-2022/23 клуб финишировал на 5-м месте.

Тарханов тренировал грозненский клуб, когда он назывался «Тереком», в 1991, 2005 и 2006 годах.

Нападающий Александр Соболев после перехода в «Зенит» в 9 матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

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