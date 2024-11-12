Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Тарханов назвал главное разочарование первого круга РПЛ

    Бывший главный тренер многих российских клубов Александр Тарханов назвал главное разочарование первого круга нынешнего сезона РПЛ.

    «Ахмат». Потому что в прошлые сезоны команда обычно где-то в середине таблицы шла, не так давно и на 5-м месте заканчивали чемпионат. А в этом сезоне – провал.

    Из игроков трудно сказать, кто провалился. Вот игроки из тех команд, кто внизу таблицы идут, вот там есть провалы.

    Соболев? Ему, наверное, нужно еще время, чтобы подстроиться под игру «Зенита», – сказал Тарханов.

    • «Ахмат» после 15 туров занимает 15-е место с 9 очками. В сезоне-2022/23 клуб финишировал на 5-м месте.
    • Тарханов тренировал грозненский клуб, когда он назывался «Тереком», в 1991, 2005 и 2006 годах.
    • Нападающий Александр Соболев после перехода в «Зенит» в 9 матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Реакция Черданцева на неназначенный пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом» 50
    Мантуан заявил о несобранности «Зенита» в матче с «Ахматом» 5
    Ташуев прокомментировал второе за неделю поражение «Ахмата» от «Зенита» 5
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1731393806
    Из года в год, срамтак позор РПЛ.
    Ответить
    vvv123
    1731399325
    Соболя продать в Ахмат, и дело с концом!
    Ответить
    zigbert
    1731402736
    Вообще не понятно. Игра вроде бы у команды есть но результаты очень печальные. Только при чем здесь Соболев?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 